Плишкова обыграла Мартинцову в третьем круге Уимблдона
14:48
Чешская теннисистка Каролина Плишкова в третьем круге Уимблдона обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову (6:3, 6:3).
В следующем круге Плишкова сыграет с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) — Слоан Стивенс (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:3, 6:3
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