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Плишкова обыграла Мартинцову в третьем круге Уимблдона

14:48

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в третьем круге Уимблдона обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову (6:3, 6:3).

В следующем круге Плишкова сыграет с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) — Слоан Стивенс (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:3, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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