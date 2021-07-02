Полузащитник «Алании» Хубулов из-за проигранной ставки оскорбил Касаткину за поражение на Уимблдоне
01:57
Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину после ее поражения во втором круге Уимблдона. Он проиграла Алене Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).
Спортсменка опубликовала в историях Instagram запрос на переписку от 20-летнего футболиста, который прислал три сообщения с оскорблениями.
«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала Касаткина.
История из Instagram Дарьи Касаткиной. Фото Instagram
После распространения этой информации в социальных сетях и СМИ, Хубулов удалил свой аккаунт в Instagram.
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