Полузащитник «Алании» Хубулов из-за проигранной ставки оскорбил Касаткину за поражение на Уимблдоне

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину после ее поражения во втором круге Уимблдона. Он проиграла Алене Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).

Спортсменка опубликовала в историях Instagram запрос на переписку от 20-летнего футболиста, который прислал три сообщения с оскорблениями.

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала Касаткина.

История из Instagram Дарьи Касаткиной. Фото Instagram

После распространения этой информации в социальных сетях и СМИ, Хубулов удалил свой аккаунт в Instagram.