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Федерер поблагодарил болельщиков за поддержку

13:22
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы над французом Ришаром Гаске (7:6, 6:1, 6:4) во втором круге турнира в Лондоне опубликовал обращение к болельщикам.

«После 18 месяцев восстановления и выступления за закрытыми дверями ощущение от игры на центральном корте перед страстными болельщиками дает уверенность, что оно того стоило. Спасибо вам», — написал Федерер.

Следующим соперником 39-летнего швейцарца станет Кэмерон Норри из Великобритании.

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