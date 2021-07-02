Федерер поблагодарил болельщиков за поддержку

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы над французом Ришаром Гаске (7:6, 6:1, 6:4) во втором круге турнира в Лондоне опубликовал обращение к болельщикам.

«После 18 месяцев восстановления и выступления за закрытыми дверями ощущение от игры на центральном корте перед страстными болельщиками дает уверенность, что оно того стоило. Спасибо вам», — написал Федерер.

Следующим соперником 39-летнего швейцарца станет Кэмерон Норри из Великобритании.