Тартакова об оскорблениях в адрес Касаткиной: «Неужели у вас такие низкие зарплаты, что футболистам необходимо сидеть на ставках?!»
Телеведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова прокомментировала оскорбления в адрес теннисистки Дарьи Касаткиной со стороны полузащитника «Алании» Владимира Хубулова.
«Перед вами футболист «Алании» Владимир Хубулов. Вова, конечно, редкостный молодец. Но у меня вопрос: «Алания», как у вас там дела? Чем занимаются футболисты? Неужели у вас такие низкие зарплаты, что футболистам необходимо сидеть на ставках?! «Алания», ждем от вас ответа и отстранения Хубулова! Так у него будет больше свободного времени!» — написала Тартакова в Instagram.
В ночь на 2 июля Касаткина опубликовала в сторис Instagram запрос на переписку от 20-летнего футболиста, который прислал три сообщения с оскорблениями. «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала Касаткина.
После распространения этой информации в социальных сетях и СМИ Хубулов удалил свой аккаунт в Instagram.
Касаткина во втором круге Уимблдона уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 6:3, 6:8.
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