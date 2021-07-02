Тартакова об оскорблениях в адрес Касаткиной: «Неужели у вас такие низкие зарплаты, что футболистам необходимо сидеть на ставках?!»

Телеведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова прокомментировала оскорбления в адрес теннисистки Дарьи Касаткиной со стороны полузащитника «Алании» Владимира Хубулова.

«Перед вами футболист «Алании» Владимир Хубулов. Вова, конечно, редкостный молодец. Но у меня вопрос: «Алания», как у вас там дела? Чем занимаются футболисты? Неужели у вас такие низкие зарплаты, что футболистам необходимо сидеть на ставках?! «Алания», ждем от вас ответа и отстранения Хубулова! Так у него будет больше свободного времени!» — написала Тартакова в Instagram.

Сторис Софьи Тартаковой. Фото Instagram

В ночь на 2 июля Касаткина опубликовала в сторис Instagram запрос на переписку от 20-летнего футболиста, который прислал три сообщения с оскорблениями. «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала Касаткина.

После распространения этой информации в социальных сетях и СМИ Хубулов удалил свой аккаунт в Instagram.

Касаткина во втором круге Уимблдона уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 6:3, 6:8.