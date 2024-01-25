Тарпищев объяснил, почему Зверев более удобный соперник для Медведева, чем Алькарас

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что немец Александр Зверев является более предпочтительным соперником для россиянина Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, чем испанец Карлос Алькарас.

«Медведеву, конечно, лучше играть со Зверевым, чем с Алькарасом. С ним Даня удачно играет. Плюс, чтобы обыграть испанца, надо играть чисто и с большими энергозатратами — на это Даня сейчас не способен», — приводит слова Тарпищевва ТАСС.

Матч Медведева и Зверева состоится в пятницу, 25 января. Ориентировочное время начала встречи — 11.30 (мск).