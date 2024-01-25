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Сегодня, 13:13

Тарпищев объяснил, почему Зверев более удобный соперник для Медведева, чем Алькарас

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что немец Александр Зверев является более предпочтительным соперником для россиянина Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, чем испанец Карлос Алькарас.

«Медведеву, конечно, лучше играть со Зверевым, чем с Алькарасом. С ним Даня удачно играет. Плюс, чтобы обыграть испанца, надо играть чисто и с большими энергозатратами — на это Даня сейчас не способен», — приводит слова Тарпищевва ТАСС.

Матч Медведева и Зверева состоится в пятницу, 25 января. Ориентировочное время начала встречи — 11.30 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/19813727
Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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