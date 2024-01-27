Бывшая теннисистка Петрова склоняется к победе Синнера над Медведевым на Australian Open

Бывшая теннисистка Надежда Петрова склоняется к победе Янника Синнера над Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Если вспоминать весь этот турнир, то я склоняюсь больше к победе Синнера. Конечно, не будем забывать, что Медведев — очень необычный игрок, и мы все желаем ему победы, но тут уже начнется игра нервов», — цитирует Петрову «Газета.ru».

Финал Australian Open в мужском разряде пройдет 28 января в Мельбурне. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.