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Сегодня, 16:02

Тарпищев назвал неприятным одно из требований Уимблдона по допуску россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России(ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что требование организаторов Уимблдона не допускать к турниру российских теннисистов, получающих финансирование от государства, является неприятным.

«Тем, у кого есть такие спонсоры, на две недели придется отказать от них, но не на всегда же. Поэтому ничего страшного нет, хотя, конечно, это неприятно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Уимблдон будет проходить с 3 по 16 июля. В прошлом году россиянам и белорусам запретили выступать на турнирах в Великобритании. В марте 2023-го организаторы Уимблдона приняли решение допустить теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать поддержку проведению спецоперации на Украине в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.

Источник: https://tass.ru/sport/18159153
Теннис
Уимблдон
Шамиль Тарпищев
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