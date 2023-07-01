Селиваненко назвал самые интересные пары первого круга Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал итоги жеребьевки мужской сетки Уимблдона.

«Уимблдон — это особое событие в жизни мирового теннисного сообщества. Поэтому я жду увлекательный турнир. Любая жеребьевка, с одной стороны, приносит определенное количество пар, участники которых вряд ли хотели встретиться уже в первом круге. Например, Ник Кирьос и Давид Гоффен. А с другой стороны, даёт возможность не самым известным игрока преподнести сенсацию.

В первом круге есть еще одна очень интересная пара: россиянин Александр Шевченко против Адриана Маннарино. Тем более, что ее победитель встретится с победителем пары Даниила Медведева и Артура Фери», — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко.