Доминик Тим: «С точки зрения результатов, Уимблдон — мой худший турнир «Большого шлема»

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как относится к травяному сезону и Уимблдону.

Его лучший результат на этом турнире «Большого шлема» — четвертый круг в 2017 году.

«Это турнир с величайшей традицией, и там мечтает оказаться каждый игрок и каждый болельщик. С точки зрения результатов, Уимблдон — мой худший турнир «Большого шлема». Последний матч там я выиграл шесть лет назад — очень давно. Просто трава отличается от других покрытий. Отскок мяча намного ниже. Подача гораздо важнее. Часто несколько очков могут иметь решающее значение. Кроме того, на траве, скорее всего, будет гораздо больше брейков, а это намного сложнее, но в то же время очень весело. К сожалению, травяной сезон очень короткий, но главное — получить от него максимум», — приводит слова Тима Eurosport.

Соревнования основной сетки Уимблдона пройдут 3-16 июля.