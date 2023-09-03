Свитолина проиграла в третьем круге US Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в третьем круге US Open. В трех сетах она проиграла американке Джессике Пегуле — 4:6, 6:4, 2:6.
Следующей соперницей американской теннисистки будет соотечественница Мэдисон Кис, которая ранее победила россиянку Людмилу Самсонову.
Также в четвертый круг вышла китаянка Чжэн Циньвэнь, обыгравшая итальянку Лючию Бронцетти — 6:3, 4:6, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Джессика Пегула (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 26) — 6:4, 4:6, 6:2
Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 4:6, 6:4
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