Свитолина проиграла в третьем круге US Open

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Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в третьем круге US Open. В трех сетах она проиграла американке Джессике Пегуле — 4:6, 6:4, 2:6.

Следующей соперницей американской теннисистки будет соотечественница Мэдисон Кис, которая ранее победила россиянку Людмилу Самсонову.

Также в четвертый круг вышла китаянка Чжэн Циньвэнь, обыгравшая итальянку Лючию Бронцетти — 6:3, 4:6, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 26) — 6:4, 4:6, 6:2

Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 4:6, 6:4