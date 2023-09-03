Медведев сыграет против Баэс в матче третьего круга турнира US Open 3 сентября в 03:30 мск

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом в матче третьего круга турнира US Open в ночь на воскресенье, 3 сентября. Встреча начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Медведев — Баэс.