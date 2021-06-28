Светлана Кузнецова уступила в первом круге Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер первого круга Уимблдона. На старте соревнований она проиграла Лесли Паттинама Керкхове из Голландии, занимающей 174-е место мирового рейтинга, в двух сетах.

За 1 час 4 минуты матча россиянка сделала пять эйсов и один брейк, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как ее соперница реализовала четыре брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Лесли Паттинама Керкхове (Голландия, Q) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:3, 6:3