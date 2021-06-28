Циципас проиграл Тиафо на старте Уимблдона
19:09
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4, 6:3) в первом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и пять минут. В следующем раунде Тиафо сыграет с победителем пары Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Вашек Поспишил (Канада).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Фрэнсис Тиафо (США) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 6:4, 6:4, 6:3
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