Калинская проиграла Осорио Серрано в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг Уимблдона.

В первом круге она уступила Марии Камиле Осорио Серрано из Колумбии со счетом 6:1, 0:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Калинская сделала один эйс при двух двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы два эйса, семь двойных ошибок и шесть успешных брейк-пойнтов.

В следующем раунде Осорио Серрано сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, Q) — Анна Калинская (Россия, Q) — 1:6, 6:0, 6:4