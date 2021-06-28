Калинская проиграла Осорио Серрано в первом круге Уимблдона
19:40
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
В первом круге она уступила Марии Камиле Осорио Серрано из Колумбии со счетом 6:1, 0:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Калинская сделала один эйс при двух двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы два эйса, семь двойных ошибок и шесть успешных брейк-пойнтов.
В следующем раунде Осорио Серрано сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, Q) — Анна Калинская (Россия, Q) — 1:6, 6:0, 6:4
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