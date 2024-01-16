Азаренко обыграла Джорджи в трех сетах и вышла во второй круг Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила итальянку Камилу Джорджи в первом круге Australian Open-2024 — 6:1, 4:6, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 26 минут.

22-я ракетка мира Азаренко сделала 8 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Джорджи (53-я в мире) 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 релизованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге белоруска встретится с 96-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — Камила Джорджи (Италия) — 6:1, 4:6, 6:3