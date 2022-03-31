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Сегодня, 12:58

СМИ: российских теннисистов допустят до Уимблдона в случае, если они «откажутся от связей с Россией»

В Великобритании назвали условия, при которых российские теннисисты смогут участвовать в Уимблдоне
Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Медведев на «Уимблдоне».
Фото Reuters

Российским и белорусским теннисистам предложат подписать декларации об отсутствии связей с Россией или Белоруссией, прежде чем допустить их до участия в Уимблдоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

По данным источника, такие требования с соответствующими органами обсудил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

«Если россияне и белорусы хотят участвовать в соревнованиях на территории Великобритании, им придется быть действительно независимыми и нейтральными. Мы хотим иметь письменное подтверждение того, что они не получают никаких средств от России или Белоруссии. Также нам нужны твердые гарантии того, что они не будут высказываться в поддержку России или Белоруссии», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на The Sun слова Хаддлстона.

Политик добавил, что организаторы «Уимблдона» должны будут заблаговременно получить эти гарантии до начала турнира, иначе спортсменов не допустят.

Уимблдон в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220331/medvedev-1781040389.html
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