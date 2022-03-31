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Сегодня, 14:55

«На «Ролан Гаррос» покажу игру другого уровня». Вавринка — о планах на будущее

Вавринка уверен в своих силах перед «Ролан Гаррос»
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка уверен, что покажет высокий результат на грядущем Открытом чемпионате Франции. 29 марта 3-кратный победитель турниров «Большого шлема» проиграл шведу Элиасу Имеру (2:6, 4:6) в первом круге «челленджера» в Марбелье.

«Я знаю, что к Ролан Гаррос буду готов гораздо лучше. Ещё много времени, чтобы подготовиться к турниру. Я знаю, что покажу игру другого уровня. И речь не только о самом теннисе, но и физической готовности.

Я не беспокоюсь за выступление на «Ролан Гаррос» или Уимблдоне. Мне нужно сосредоточиться на том, что происходит сейчас", —приводит слова Вавринки Tennis World USA.

Последний раз Вавринки выступал на «Ролан Гаррос» 2 октября 2020 года, тогда в третьем круге турнира он проиграл француз Уго Гастон (2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0). Турнир «Большого шлема» в Париже пройдет с 22 мая по 5 июня.

Теннис
Стэн Вавринка
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