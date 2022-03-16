Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:18

Организаторы Roland Garros допускают участие россиян в турнире

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Организаторы открытого чемпионата Франции по теннису заявили, что на данный момент российские игроки смогут принять участие в «Ролан Гаррос», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AP.

На вопрос, будут ли допущены к участию в турнире российские теннисисты, включая первую ракетку мира Даниила Медведева, в оргкомитете «Ролан Гаррос» заявили, что будут придерживаться решений ATP и WTA о допуске игроков из России и Белоруссии на турниры в качестве нейтральных спортсменов.

«Мы придерживаемся этой линии», — сказала генеральный директор Французской федерации тенниса Амели Удеа-Кастера.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о допуске российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе.

«Ролан Гаррос» в 2022 году пройдет с 22 мая по 5 июня.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Roland Garros
2
0
Читайте также
«Эта история останется навсегда». Овечкин открыл секрет рекорда и рассказал о семье в России
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На всех турнирах «Большого шлема» введут тай-брейк до 10 очков в решающем сете
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости