Стало известно, когда пройдет жеребьевка Australian Open
13:27
Стала известна дата жеребьевки Открытого чемпионата Австралии.
Жеребьевка основной сетки турнира состоится 13 января. Об этом сообщает журналист Михал Самульски в Twitter.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты привиты и примут участие в Australian Open.
Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.
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