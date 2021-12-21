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Стало известно, когда пройдет жеребьевка Australian Open

13:27
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Стала известна дата жеребьевки Открытого чемпионата Австралии.

Жеребьевка основной сетки турнира состоится 13 января. Об этом сообщает журналист Михал Самульски в Twitter.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты привиты и примут участие в Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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