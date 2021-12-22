Директор Australian Open: «Если Джокович появится на турнире, значит он либо привился, либо получил медицинское исключение»
Директор Australian Open Крейг Тили прокомментировал участие в турнире первой ракетки мира Новака Джоковича.
«Все, кто к нам приезжает, вакцинированы. Будет маленький процент — очень маленький процент — людей с медицинскими исключениями. Любой игрок, болельщик или сотрудник, который будет здесь, либо привился, либо имеет медицинское исключение, внесённое в Австралийский реестр иммунизации.
Если Новак появится на Australian Open, это будет означать, что он либо привился, либо получил медицинское исключение. Это его выбор относительно состояния его здоровья, это его личный и частный выбор. Мы не собираемся заставлять его или просить его раскрыть это", — приводит слова Тили The Guardian.
Статус сербского теннисиста в вопросе вакцинации пока неизвестен. Предполагается, что он все еще не сделал прививку.
Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/sport/2021/dec/22/novak-djokovic-wants-to-play-at-australian-open-says-tennis-australia-chief
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