Вихлянцева пропустит Australian Open. Российская вакцина от коронавируса не одобрена в Австралии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева сообщила, что пропустит Australian Open из-за того, что российская вакцина не одобрена в Австралии.

«К сожалению, в этом году я не сыграю на Australian Open. Я очень довольна уровнем тенниса, который показала на последних нескольких турнирах, и хотела бы сыграть, но «Спутник» пока не одобрен», — написала Вихлянцева в Twitter.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.