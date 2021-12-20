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Вихлянцева пропустит Australian Open. Российская вакцина от коронавируса не одобрена в Австралии

17:30
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева сообщила, что пропустит Australian Open из-за того, что российская вакцина не одобрена в Австралии.

«К сожалению, в этом году я не сыграю на Australian Open. Я очень довольна уровнем тенниса, который показала на последних нескольких турнирах, и хотела бы сыграть, но «Спутник» пока не одобрен», — написала Вихлянцева в Twitter.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное