Вихлянцева пропустит Australian Open. Российская вакцина от коронавируса не одобрена в Австралии
17:30
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева сообщила, что пропустит Australian Open из-за того, что российская вакцина не одобрена в Австралии.
«К сожалению, в этом году я не сыграю на Australian Open. Я очень довольна уровнем тенниса, который показала на последних нескольких турнирах, и хотела бы сыграть, но «Спутник» пока не одобрен», — написала Вихлянцева в Twitter.
Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.
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