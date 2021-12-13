Тарпищев: «Российские теннисисты вакцинированы и проблем с допуском на Australian Open не будет»
17:54
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты привиты и примут участие в Открытом чемпионате Австралии.
«У наших теннисистов проблем с допуском на Australian Open не будет. А все ведущие спортсмены, которые выступали за сборные в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, уже вакцинированы», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Ранее директор Australian Open Крейг Тили заявил, что невакцинированные игроки не будут допущены к участию в турниру.
Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.
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