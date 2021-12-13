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Тарпищев: «Российские теннисисты вакцинированы и проблем с допуском на Australian Open не будет»

17:54
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты привиты и примут участие в Открытом чемпионате Австралии.

«У наших теннисистов проблем с допуском на Australian Open не будет. А все ведущие спортсмены, которые выступали за сборные в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, уже вакцинированы», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее директор Australian Open Крейг Тили заявил, что невакцинированные игроки не будут допущены к участию в турниру.

Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13188207

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Анна Горшкова все материалы автора
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