Соболенко: «Сейчас я не в депрессии, но определенно выпью сегодня вечером»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась, какие чувства испытывает после поражения в финале US Open-2023.

«Сейчас я не в супер депрессии. Я определенно пойду выпить сегодня вечером, если мне позволят сказать это. Мы спортсмены и иногда пьем, но немного», — приводит Tennis365 слова Соболенко.

Также спортсменка рассказала о своей главной цели на оставшуюся часть сезона.

«На самом деле стать первой ракеткой — это огромный прогресс и достижение. И я действительно горжусь собой. Теперь я могу сказать, что была номером один в мире, и мне бы очень хотелось завершить год в статусе первой ракетки мира. Именно поэтому я по-прежнему настроена позитивно и по-прежнему мотивирована», — добавила она.

В финале Открытого чемпионата США Соболенко уступила американке Коко Гауфф со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

25-летняя белорусская теннисистка в этом году выиграла Australian Open в одиночном разряде. Также на ее счету две победы на турнирах «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021).