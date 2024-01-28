Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:50

US Open 2024: когда пройдет турнир — даты и место

US Open 2024 пройдет с 26 августа по 8 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото AFP

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 26 августа по 8 сентября 2024 года в американском городе Нью-Йорк. Спортсмены сыграют на кортах местного Национального теннисного центра с покрытием хард.

US Open входит в четверку турниров «Большого шлема» вместе с Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном и Открытым чемпионатом Австралии.

В 2023 году победителем мужского турнира на US Open 2023 стал серб Новак Джокович. В финале он победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6(7:5), 6:3. В женском турнире сильнейшей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Теннис: новости и обзоры матчей, календарь турниров и интервью спортсменов, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Теннис
US Open
0
Читайте также
18-летний боец ММА погиб в Кирове после спарринга
Бывшему форварду клубов НХЛ грозит 50 лет тюрьмы за изнасилование
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказали о случившемся
На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой
В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макинрой: «Медведев — гениальный стратег, но Синнер будет более свежим»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости