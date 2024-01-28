Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 26 августа по 8 сентября 2024 года в американском городе Нью-Йорк. Спортсмены сыграют на кортах местного Национального теннисного центра с покрытием хард.

US Open входит в четверку турниров «Большого шлема» вместе с Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном и Открытым чемпионатом Австралии.

В 2023 году победителем мужского турнира на US Open 2023 стал серб Новак Джокович. В финале он победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6(7:5), 6:3. В женском турнире сильнейшей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

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