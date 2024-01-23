Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:15

Соболенко — о выходе в полуфинал Australian Open: «Все дело в атмосфере. У меня здесь лучшая поддержка»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над чешкой Барборой Крейчиковой в четвертьфинале Australian Open-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу представительницы Белоруссии.

«Мы провели отличный матч, я показала отличный теннис. Надеюсь, что смогу продолжать играть так же или даже лучше. Все дело в атмосфере. Думаю, у меня здесь лучшая поддержка. Я так много работала в прошлом году и в предсезонке. Все дело в проделанной работе, в том, что ты выкладываешься без остатка на корте [на тренировках], чтобы быть готовым к матчу как можно лучше», — приводит Еurosport слова белоруски.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Соболенко сыграет с Коко Гауфф из США. Матч запланирован на 25 января.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/australian-open/2024/aryna-sabalenka-storms-past-barbora-krejcikova-to-set-up-coco-gauff-semi-final-at-2024-australian-op_sto9986817/story.shtml
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
0
Читайте также
Медведев сыграет против Хуркача в 1/4 финала Australian Open 24 января
Биография Анны Калинской: детство и карьера российской теннисистки
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Рублев проиграл первый сет Синнеру в четвертьфинале Australian Open
Матчи Рублева, Джоковича и Соболенко. Онлайн-трансляция Australian Open 23 января
Красота Мельбурна: эмоции Мирры, Медведев в тени, чайка на корте
Медведев помирился с австралийской публикой. Теперь трибуны на стороне Даниила?
Соболенко победила Крейчикову в матче 1/4 финала Australian Open
Макинрой считает, что Рублев заслуживает выхода в полуфинал Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболенко победила Крейчикову в матче 1/4 финала Australian Open

Рублев проиграл первый сет Синнеру в четвертьфинале Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости