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Сегодня, 14:21

Соболенко победила Крейчикову в матче 1/4 финала Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла чешку Барбору Крейчикову в четвертьфинале Australian Open-2024.

Матч завершился в двух сетах — 6:2, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 12 минут.

2-я ракетка мира Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету 11-й ракетки мира Крейчиковой 2 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с Коко Гауфф (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/3/
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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