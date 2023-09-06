Соболенко — о выступлении на US Open: «Я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь до конца»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open.

«Я очень довольна победой над ней, очень довольна своим выступлением. Я сделаю все возможное, чтобы остаться до конца. Во втором сете она начала играть лучше, лучше подавать. Я ожидала этого, потому что после первого сета ей уже было нечего терять, и она начала играть более агрессивно. Было немного сложно, но я рада, что, несмотря на то, что она хорошо подавала, смогла сломать ее подачу», — сказала Соболенко.

Соперницей Соболенко в полуфинале US Open станет победитель матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Мэдисон Кис (США).

25-летняя белорусская теннисистка в этом году выиграла Открытый чемпионат Австралии.