Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

6 сентября, 23:55

Соболенко — о выступлении на US Open: «Я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь до конца»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open.

«Я очень довольна победой над ней, очень довольна своим выступлением. Я сделаю все возможное, чтобы остаться до конца. Во втором сете она начала играть лучше, лучше подавать. Я ожидала этого, потому что после первого сета ей уже было нечего терять, и она начала играть более агрессивно. Было немного сложно, но я рада, что, несмотря на то, что она хорошо подавала, смогла сломать ее подачу», — сказала Соболенко.

Соперницей Соболенко в полуфинале US Open станет победитель матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Мэдисон Кис (США).

25-летняя белорусская теннисистка в этом году выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Источник: https://www.reuters.com/sports/tennis/sabalenka-eases-past-zheng-reach-us-open-semis-2023-09-06/#:~:text=%22I'm%20super%20happy%20with,to%20stay%20until%20the%20end.%22
Теннис
US Open
Арина Соболенко
1
Читайте также
Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК
Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе
Блинкен увидел прогресс в раскритикованном западными СМИ контрнаступлении ВСУ
В Минспорта заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство
Собянин открыл станции «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» Солнцевской линии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
US Open: расписание и результаты 6 сентября — Медведев обыграл Рублева, Зверев — Алькарас
Медведев победил Рублева в жарком Нью-Йорке, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open
Медведев победил Рублева в трех сетах и вышел в полуфинал US Open
Медведев пожаловался на жару и невыносимые условия на US Open: «Игрок будет умирать, а они будут смотреть»
Медведев попросил ингалятор во второй раз за матч с Рублевым
Федерер предположил, кто выиграет US Open-2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

US Open: расписание и результаты 6 сентября — Медведев обыграл Рублева, Зверев — Алькарас

Медведев о победе над Рублевым: «Было так жарко, что в конце первого сета я не видел мяч»
Новости
RSS RSS
Все новости