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Сегодня, 16:37

Соболенко отдала один гейм Зайдель и вышла во второй круг Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка обыграла немку Эллу Зайдель в матче первого круга Australian Open — 6:0, 6:1.

Игра продолжалась 55 минут.

Соболенко сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету немки ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Белорусская спортсменка вышла во второй круг турнира, в котором сыграет с 16 летней Брендой Фрухвиртовой из Чехии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Элла Зайдель (Германия, Q) — 6:0, 6:1

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Арина Соболенко
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