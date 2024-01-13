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Сегодня, 16:10

Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: старт Корнеевой и Соболенко

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 14 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Свои матчи первого круга проведут россиянки Камилла Рахимова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Людмила Самсонова и Алина Корнеева. Также сегодня сыграет действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко.

14 января, воскресенье

Камилла Рахимова (Россия) — Эмина Бектас (США)

Лейла Фернандес (Канада) — Сара Бейлек (Чехия)

Леся Цуренко (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия)

Маи Хонтама (Япония) — Барбора Крейчикова (Чехия)

Бай Чжосюань (Китай) — Элина Аванесян (Россия)

Ализе Корне (Франция) — Мария Тимофеева (Россия)

Тамара Корпач (Германия) — Джоди Беррейдж (Великобритания)

Алисия Паркс (США) — Дарья Снигур (Украина)

Ана Богдан (Румыния) — Бренда Фрухвиртова (Чехия)

Мария Саккари (Греция) — Нао Хибино (Япония)

Диан Парри (Франция) — Ван Синьюй (Китай)

Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США)

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Алина Корнеева (Россия)

Кэролайн Доулхайд (США) — Леолия Жанжан (Франция)

Магда Линетт (Польша) — Каролин Возняцки (Дания)

Элла Зайдель (Германия) — Арина Соболенко (Белоруссия)

Расписание и все результаты Australian Open-2024

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