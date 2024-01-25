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Сегодня, 13:30

Соболенко обыграла Гауфф и вышла в финал Australian Open

Виктория Кравченко
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах обыграла американку Кори Гауфф в матче 1/2 финала Australian Open — 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча длилась 1 час 44 минуты. Соболенко 4 раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. У Гауфф — пять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

Белоруска является действующей победительницей Australian Open.

В финале Соболенко сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Коко Гауфф (США, 4) — 7:6 (7:2), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/2/
Australian Open
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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