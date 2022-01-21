Собкин — о матче Хачанова против Надаля: «Даже в третьем сете не верил, что Карен перевернет игру»

Заслуженный тренер России Борис Собкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Карена Хачанова от испанца Рафаэля Надаля (3:6, 2:6, 6:3, 1:6) в матче третьего круга Australian Open.

«Считаю, что Карен играл хорошо, но Надаль играл лучше. Испанец был более активным, что и сказал в послематчевом интервью. Действительно, Надаль в третьем сете немного потерял игру, стал делать больше ошибок, но затем вернулся к тому уровню, который продемонстрировал в первых двух сетах. Надаль выиграл у Карена сам. Это не Хачанов проиграл. Даже в 3-м сете у меня не было чувства, что Карен может перевернуть игру. Я понимал, что Хачанов выиграл этот сет на пределе своих возможностей. На таком уровне держаться очень сложно. Но к такому и надо стремиться, чтобы сделать такую игру своим обычным режимом», — сказал Собкин «СЭ».

Таким образом, Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала Australian Open. За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с победителем игры между россиянином Асланом Карацевым и французом Адрианом Маннарино.