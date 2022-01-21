Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля (3:6, 2:6, 6:3, 1:6) в матче третьего круга Australian Open. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

Таким образом, Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала Australian Open. За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с победителем игры между россиянином Асланом Карацевым и французом Адрианом Маннарино.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Карен Хачанов (Россия, 28) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1