Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля (3:6, 2:6, 6:3, 1:6) в матче третьего круга Australian Open. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.
Таким образом, Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала Australian Open. За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с победителем игры между россиянином Асланом Карацевым и французом Адрианом Маннарино.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Карен Хачанов (Россия, 28) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
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