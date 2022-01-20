Australian Open: Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге, Карацев — с Маннарино. Расписание и результаты 21 января
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — в 04.30 по московскому времени.
21 января в третьем круге Аслан Карацев сыграет против Адриана Маннарино из Франции, Карен Хачанов сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.
Australian Open-2022
Мужчины. Одиночный разряд
21 января, пятница
Расписание и результаты дня
Третий круг
Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Сонего (Италия)
Гаэль Монфис (Франция) — Кристиан Гарин (Чили)
Карлос Алькарас (Испания) — Маттео Берреттини (Италия)
Райлли Опелка (США) — Денис Шаповалов (Канада)
Себастьян Корда (США) — Пабло Карреньо Буста (Испания)
Александр Зверев (Германия) — Раду Албот (Молдавия)
Адриан Маннарино (Франция) — Аслан Карацев (Россия) — не ранее 12.30
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания) — не ранее 12.30