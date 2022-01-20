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Australian Open: Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге, Карацев — с Маннарино. Расписание и результаты 21 января

Расписание и результаты пятого игрового дня Australian Open у мужчин
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Карен Хачанов.
Фото AFP
Расписание и все результаты пятого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Australian Open. Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне

Начало игрового дня — в 04.30 по московскому времени.

21 января в третьем круге Аслан Карацев сыграет против Адриана Маннарино из Франции, Карен Хачанов сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Australian Open-2022
Мужчины. Одиночный разряд
21 января, пятница
Расписание и результаты дня
Третий круг

Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Сонего (Италия)

Гаэль Монфис (Франция) — Кристиан Гарин (Чили)

Карлос Алькарас (Испания) — Маттео Берреттини (Италия)

Райлли Опелка (США) — Денис Шаповалов (Канада)

Себастьян Корда (США) — Пабло Карреньо Буста (Испания)

Александр Зверев (Германия) — Раду Албот (Молдавия)

Адриан Маннарино (Франция) — Аслан Карацев (Россия) — не ранее 12.30

Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания) — не ранее 12.30

Теннис
Australian Open
Аслан Карацев
Карен Хачанов
Рафаэль Надаль
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