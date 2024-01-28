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Сегодня, 15:58

Синнер — Медведеву: «Надеюсь, ты когда-нибудь выиграешь Australian Open»

Руслан Минаев
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянец Янник Синнер обратился к россиянину Даниилу Медведеву после победы в финале Australian Open.

Синнер победил в пяти сетах — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

«Хочу поздравить тебя с выходом в финал. На протяжении всего пути ты показал великолепную игру. Надеюсь, ты когда-нибудь сможешь победить здесь. Ты этого заслуживаешь», — сказал Синнер после игры.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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