Шварцман в пятисетовом матче уступил 132-й ракетке мира во втором круге Уимблдона

15-я ракетка мира Диего Шварцман проиграл 132-й ракетке мира Лайаму Броади во втором круге Уимблдона.

Мат продолжался 3 часа 47 минут и завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:0, 6:7 (6:8), 1:6.

На счету аргентинца в матче три подачи навылет, шесть двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. У британского теннисистка — 9 эйсов, две двойные и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

В третьем круге турнира Броади сыграет с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия, 19) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Лайам Броади (Великобритания, WC) — Диего Шварцман (Аргентина, 12) — 6:2, 4:6, 0:6, 7:6 (8:6), 6:1