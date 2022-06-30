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Сегодня, 21:05

Шаповалов проиграл американцу Накашиме во втором круге Уимблдона

Анна Горшкова
Корреспондент
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Канадский теннис Денис Шаповалов проиграл американцу Брэндону Накашиме во втором круге Уимблдона.

Матч продолжался 2 часа 19 минут и завершился со счетом 2:6, 6:4, 1:6, 6:7 (6:8). В третьем круге Накашима сыграет с колумбийцем Даниэлем Элахи Галаном.

В другом матче американец Дженсон Бруксби обыграл француза Бенжамена Бонзи со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 6:3. В третьем круге Бруксби сыграет с представителем Чили Кристианом Гарином.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Брэндон Накашима (США) — Денис Шаповалов (Канада, 13) — 6:2, 4:6, 6:1, 7:6 (8:6)

Дженсон Бруксби (США, 29) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:6 (7:3), 7:5, 6:3

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Денис Шаповалов
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