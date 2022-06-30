Пегула вышла в третий круг Уимблдона, где встретится с Мартич
Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла британку Хэрриет Дарт во втором круге Уимблдона.
Матч 1 час 51 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:1.
В другой игре хорватка Петра Мартич за 1 час 43 минуты обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
В третьем круге турнира встретятся Пегула и Мартич.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 8) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 4:6, 6:3, 6:1
Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Кучова (Словакия) — 7:6 (7:4), 6:3
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