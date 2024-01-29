Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:48

Вихлянцева: «Все думали, что в третьем финале Australian Open Медведев выиграет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале Australian Open.

«Медведев очень хорошо начал. Но каждый человек, который смотрел этот турнир и видел игру Янника, не мог понять, где именно тот итальянец, который не дал ни одного брейк-пойнта Новаку. Даня больше времени на этом турнире был на корте, видимо, усталость и целый ряд факторов сложились так, что первые сеты взял Даня, а потом Синнер вернулся.
Синнер в первых сетах не играл на все сто процентов и Медведев, как профессионал своего дела, этим пользовался. Когда началась усложненная ситуация, Дане было тяжело. Не люблю сравнивать матчи, но в финале 2022 года с Надалем Медведев был совсем молодой и только делал свои первые шаги в крупнейших финалах. Сейчас все думали, что в третьем финале Даниил выиграет, но не сложилось.
Возможно, что внутри что-то было при 2:0. В психологии стоит выделять нужное время. Высокий уровень игры Янника дал свое, в финале против Надаля Медведев был ближе к победе, чем сегодня. Я помню Синнера, когда он только-только заходил в тур. Он собрал очень хорошую команду, Янник к этому титулу шел долгие годы. Стоит только вспомнить, как он провел игру на Итоговом турнире. Он точно стабильный игрок топ-5», — приводит Metaratings слова Вихлянцевой.

Медведев вышел в финал Australian Open в третий раз в карьере и в третий раз уступил в матче за титул.

Источник: Metaratings
0
Читайте также
Медведев в финале Australian Open проиграл итальянцу Синнеру
Медведев в третий раз проиграл финал Australian Open
Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22
Российский военный рассказал о применении против ВСУ бомбометов РБУ-6000
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных
ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» Иванов: «Надо поблагодарить Медведева за игру на Australian Open, он выступил достойно»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости