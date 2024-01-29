Вихлянцева: «Все думали, что в третьем финале Australian Open Медведев выиграет»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале Australian Open.

«Медведев очень хорошо начал. Но каждый человек, который смотрел этот турнир и видел игру Янника, не мог понять, где именно тот итальянец, который не дал ни одного брейк-пойнта Новаку. Даня больше времени на этом турнире был на корте, видимо, усталость и целый ряд факторов сложились так, что первые сеты взял Даня, а потом Синнер вернулся.

Синнер в первых сетах не играл на все сто процентов и Медведев, как профессионал своего дела, этим пользовался. Когда началась усложненная ситуация, Дане было тяжело. Не люблю сравнивать матчи, но в финале 2022 года с Надалем Медведев был совсем молодой и только делал свои первые шаги в крупнейших финалах. Сейчас все думали, что в третьем финале Даниил выиграет, но не сложилось.

Возможно, что внутри что-то было при 2:0. В психологии стоит выделять нужное время. Высокий уровень игры Янника дал свое, в финале против Надаля Медведев был ближе к победе, чем сегодня. Я помню Синнера, когда он только-только заходил в тур. Он собрал очень хорошую команду, Янник к этому титулу шел долгие годы. Стоит только вспомнить, как он провел игру на Итоговом турнире. Он точно стабильный игрок топ-5», — приводит Metaratings слова Вихлянцевой.

Медведев вышел в финал Australian Open в третий раз в карьере и в третий раз уступил в матче за титул.