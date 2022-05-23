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Сегодня, 18:31

Тарпищев прокомментировал отношение иностранных теннисистов к русским из-за лишения очков Уимблдона

Тарпищев считает, что у иностранных теннисистов никакой озлобленности к русским нет
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев во время круглого стола по импортозамещению в спортивной индустрии прокомментировал корреспонденту «СЭ» лишение Уимблдона рейтинговых очков.

— По итогам Уимблдона Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира, так как у Джоковича снимутся очки за прошлогоднее чемпионство.

— Это если Медведев еще прилично сыграет на «Ролан Гарросе», — сказал Тарпищев «СЭ».

— Это да. Но вы не думаете, что из-за решения ATP и WTA лишить Уимблдона очков теннисисты будут настроены против русских?

— Вы хотите, чтобы я угадывал? Не было еще ни одного случая, чтобы кто-то из теннисистов отказался играть с нашими. Это положительный фактор. Да и если судить по прессе, там все равно будут участвовать все ведущие тенисты мира. Пока никакой озлобленности нет.

— Вы в принципе были удивлены, что ATP и WTA пошли на такие радикальные меры?

— С позиции принципиальности, приятно, что такие организации, как ATP и WTA встали на сторону спортсменов независимо от того, кто эти спортсмены.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Ассоциация теннисистов-профессионалов лишила рейтинговых очков Уимблдонский турнир в 2022 году, сообщает пресс-служба ATP.

Теннис
Wimbledon
Шамиль Тарпищев
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