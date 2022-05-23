Тарпищев назвал три причины спада в карьере Карацева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о спаде в карьере Аслана Карацева.

— Как бы вы объяснили сейчас спад в игре Аслана Карацева? Он вылетел в первом круге «Ролан Гарроса» от 154-й ракетки мира.

— Ну это не показатель, какую позицию он занимает в рейтинге ATP. Во-первых, Аслан поменял тренера, считаю, что это не совсем правильно в данной ситуации. Второе, это еще оторванность наших тренеров от них в силу обстоятельств. Третий фактор, если мы говорим конкретно о вчерашнем матче, он тактически абсолютно неграмотно сыграл. Его соперник играл далеко за задней линией, надо было чаще укорачивать, больше укорачивать. Его не соперник обыграл, Аслан сам проиграл из-за тактики.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2022 Карацев в пяти сетах проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи.