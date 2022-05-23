Самсонова проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова неудачно выступила на Открытом чемпионате Франции. Уже в первом круге 27-я ракетка мира потерпела поражение от черногорки Данки Ковинич, занимающей 95-е место в рейтинге WTA.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:1 в пользу Ковинич. Теннисистки провели на корте 1 час и 55 минут.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Данка Ковинич (Черногория) — Людмила Самсонова (Россия, 25) — 2:6, 6:2, 6:1