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Тарпищев: «Медведев устроил нервотрепку, но заслуженно вышел в полуфинал Australian Open»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем (7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4) в четвертьфинале Australian Open-2024.

«Сложный матч для Дани, и это следствие лишних сетов, которых он набрал в начале турнира. Хуркача он должен был обыгрывать в четырех сетах, но опять устроил нервотрепку. Спад физический был в начале второго сета, а физика бьет по психике. Поэтому «колбасить» Медведева начало рано. Хорошо, что соперник тоже «поплыл», и было много ошибок с одной и с другой стороны. Это следствие 30-градусной жары, и оба «наевшиеся» были. Плюс Хуркач подавал хуже, чем обычно. Но для нас хорошо, что Медведев справился и вышел в полуфинал — это заслуженно. Все-таки в целом Даня играл поинтереснее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Медведев в 1/2 финала турнира сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
Шамиль Тарпищев
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