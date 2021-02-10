Карацев отдал Герасимову всего один гейм на Australian Open

Россиянин Аслан Карацев вышел в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах он переиграл Егора Герасимова из Белоруссии.

Следующим соперником российского теннисиста будет победитель матча Александр Мюллер (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина) .

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:0, 6:1, 6:0