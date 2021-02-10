Карацев отдал Герасимову всего один гейм на Australian Open
04:57
Россиянин Аслан Карацев вышел в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах он переиграл Егора Герасимова из Белоруссии.
Следующим соперником российского теннисиста будет победитель матча Александр Мюллер (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина) .
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:0, 6:1, 6:0
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