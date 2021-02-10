Александрова и Сизикова проиграли в первом круге Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Александрова и Яна Сизикова проиграли в первом круге Australian Open в парном разряде. В двух сетах они проиграли чешкам Люси Градецкой и Кристине Плишковой.

Другая россиянка Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой из Латвии уступила китайской паре.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, 11) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) — 6:3, 2:6, 6:3

Люси Градецка/Кристина Плишкова (Чехия) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 6:3