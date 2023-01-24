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Сегодня, 11:30

Корда объяснил снятие с матча с Хачановым: «Бить с лета было почти невозможно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американец Себастьян Корда рассказал о своей травме, из-за которой не смог завершить четвертьфинальный матч Australian Open-2023 против россиянина Карена Хачанова.

«Запястье немного беспокоило пару недель назад в Аделаиде, но затем боль прошла. Во время матчей все было абсолютно нормально. Но в начале второго сета я один раз неудачно выполнил прием, после чего оно начало сильно беспокоить. На некоторых форхендах я не мог держать ракетку. А пробивать с лета было почти невозможно. Сейчас я понятия не имею, в чем состоит проблема. Она появилась из ниоткуда. Сейчас пойду к врачу, чтобы выяснить», — сказал Корда на пресс-конференции.

Хачанов в полуфинале Australian Open встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).

Карен Хачанов. Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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