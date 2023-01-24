Тарпищев назвал Джоковича фаворитом в 1/4 финала Australian Open против Рублева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от 1/4 финала Australian Open между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Рублев играет в свой хороший агрессивный теннис. Явный фаворит, конечно, Джокович. У него много факторов, по которым он является первым в мире: очень разнообразен, веером играет по всему корту. Но это теннис. Все зависит от нагрузки, которую получил, как восстановился. Многие лидеры вылетели, потому что за две недели нагрузка копится, а если ты сыграл два пятисетовых матча, то не успеваешь восстановиться и не показываешь, что показывал вчера. Надо посмотреть, как он восстановится. Но объективно фаворит турнира — Джокович», — сказал Тарпищев «СЭ».

Матч Рублев — Джокович пройдет в среду, 25 января, и начнется в 3.00 по московскому времени.