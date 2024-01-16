Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:30

Рыбакина — о победе над Плишковой: «Хорошая игра, особенно для первого круга»

Рыбакина оценила победу над Плишковой в первом круге Australian Open
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Каролиной Плишковой из Чехии (7:6 (8:6), 6:4) в первом круге Australian Open-2024.

«Очень трудный матч, с Каролиной всегда непросто. Сегодня у нее был высокий процент попадания первым мячом, поэтому пришлось нелегко — особенно на тай-брейке. Рада, что в итоге взяла первый сет. Во втором стало чуть проще. Хорошая победа, особенно для первого круга. С точки зрения физики и здоровья сейчас чувствую себя прекрасно», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Ранее бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова заявила, что казахстанская теннисистка является главным претендентом на победу в Открытом чемпионате Австралии.

Во втором круге турнира четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
Каролина Плишкова
0
Читайте также
Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Касаткина вышла во второй круг Australian Open, победы Алькараса и Зверева: онлайн-трансляция дня
Пегула вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Дрейпер — о том, что его стошнило после пятисетового матча на Australian Open: «Чувствовал себя неловко»
Australian Open 2024 — результаты 16 января: Зверев и Алькарас победили
Алькарас за два с половиной часа победил Гаске и вышел во второй круг Australian Open
Касаткина раскритиковала показ женских матчей Открытого чемпионата Австралии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open 2024 — результаты 16 января: Касаткина, Свентек и Рыбакина вышли во второй круг

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости