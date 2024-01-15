Australian Open 2024 — расписание и результаты 16 января: Касаткина, Рыбакина и Свентек сыграют в первом круге

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 16 января.

Начало игрового дня — в 3.00 по московскому времени.

В третий день турнира на корт выйдут россиянки Дарья Касаткина и Анна Блинкова. Также свои матчи проведут первая ракетка мира Ига Свентек и третья ракетка мира Елена Рыбакина.

16 января, вторник

03:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лулу Сун (Швейцария, Q)

03:00. Слоан Стивенс (США) — Оливия Гадеки (Австралия, WC)

03:00. Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14)

03:00. Рената Сарасуа (Мексика, Q) — Мартина Тревизан (Италия)

04:00. Ига Свентек (Польша, 1) — София Кенин (США)

05:00. Дэниэлл Коллинз (США) — Ангелик Кербер (Германия)

05:00. Грит Миннен (Бельгия) — Клара Таусон (Дания)

05:00. Эмма Наварро (США, 27) — Ван Сиюй (Китай)

05:00. Чжу Линь (Китай, 29) — Осеан Доден (Франция)

06:00. Камила Джорджи (Италия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 18)

06:30. Елена Остапенко (Латвия, 11) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC)

06:30. Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова (Россия)

06:30. Кэти Бултер (Великобритания) — Юань Юэ (Китай)

06:30. Александра Крунич (Сербия) — Клара Бюрель (Франция)

07:00. Ван Яфань (Китай) — Сорана Кирстя (Румыния, 22)

08:30. Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Эшлин Крюгер (США)

08:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Шелби Роджерс (США)

11:00. Петра Мартич (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия)

11:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия)

13:00. Ребекка Марино (Канада, Q) — Джессика Пегула (США, 5)

Расписание и все результаты Australian Open-2024