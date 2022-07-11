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Сегодня, 18:01

Президент Казахстана наградил теннисистку Рыбакину орденом «Дружбы» II степени

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил теннисистку Елену Рыбакину орденом «Дружбы» II степени, сообщает Vesti.kz.

Награда присуждена «за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества».

Казахстанская теннисистка победила Онс Жабер из Туниса в финальном матче Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

23-летняя Рыбакина является уроженкой Москвы, до 2018 года представляла Россию. В июне 2018 года она сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

Wimbledon
Елена Рыбакина
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