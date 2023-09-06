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Сегодня, 22:14

Рублев во время матча с Медведевым пожаловался на то, что судья слишком рано включает таймер на его подаче

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Андрей Рублев выразил недовольство работой судьи на вышке во время четвертьфинального матча US Open против Даниила Медведева.

В первом сете при счете 4:4 Рублев пожаловался на то, что арбитр Джеймс Кетавонг слишком рано включает таймер в геймах на его подаче.

«Я сходил за полотенцем и вернулся, оставалось две секунды после розыгрыша, который длился минуту», — сказал Рублев судье.

Кетавонг ответил, что пытался помочь Андрею, поэтому сделал ему устное предупреждение.

«Помогай на его подаче», — заявил Рублев.

Даниил Медведев выиграл первый сет со счетом 6:4.

Андрей Рублев ни разу не проходил в полуфинал US Open, но трижды доходил до 1/4 финала турнира. Медведев выигрывал US Open в 2021 году.

Победитель матча Медведев — Рублев сыграет в полуфинале US Open-2023 с победителем встречи Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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